В Подмосковье женщина обвиняется в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки

В Московской области задержали женщину по подозрению в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

«Следователем следственного отдела по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области задержана 34-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своей десятимесячной дочери», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина задушила свою дочь во время прогулки и спрятала тело в лесополосе.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.

Ранее стало известно об убийстве пятилетнего ребёнка в Костроме.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.