В Подмосковье женщина обвиняется в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки

Короткая ссылка
В Московской области задержали женщину по подозрению в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.
В Подмосковье женщина обвиняется в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки
  • РИА Новости

«Следователем следственного отдела по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области задержана 34-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своей десятимесячной дочери», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина задушила свою дочь во время прогулки и спрятала тело в лесополосе.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.

Ранее стало известно об убийстве пятилетнего ребёнка в Костроме.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить