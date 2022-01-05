В Подмосковье женщина обвиняется в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки
- РИА Новости
«Следователем следственного отдела по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области задержана 34-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своей десятимесячной дочери», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина задушила свою дочь во время прогулки и спрятала тело в лесополосе.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.
Ранее стало известно об убийстве пятилетнего ребёнка в Костроме.
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.