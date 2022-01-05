Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства пятилетней девочки в Костроме

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«А.И. Бастрыкин затребовал от и. о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С.А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме (п. «в» ч. 2 ст. 105  УК)», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном управлении СК России сообщили об убийстве пятилетнего ребёнка.

Тело погибшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.

Двое подозреваемых в убийстве задержаны.

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