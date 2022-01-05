Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства пятилетней девочки в Костроме
Об этом сообщается на сайте СК России.
«А.И. Бастрыкин затребовал от и. о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С.А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК)», — говорится в сообщении.
Ранее в региональном управлении СК России сообщили об убийстве пятилетнего ребёнка.
Тело погибшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.
Двое подозреваемых в убийстве задержаны.