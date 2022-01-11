Эксперт Четвертнёв: мошенники добавляли вредоносные ссылки в поздравительные видео

Во время новогодних праздников мошенники рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками, сообщил технический директор группы компаний Angara в сфере информационной безопасности Илья Четвертнёв.

«В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами», — приводит его слова РИА Новости.

На основе полученной базы устройств мошенники начинают совершать атаки на аккаунты пользователей, о чём им приходит SMS-рассылка.

«В этих SMS-сообщениях содержится информация о попытках входа в аккаунт на том или ином сайте или в приложении. Важно отметить, что это не информационная атака с целью запутать жертву — в этот момент на данных сервисах действительно осуществляются попытки входа в его личный кабинет», — пояснил Четвертнёв.

Он рекомендовал всем пользователям установить на смартфон антивирусное ПО и двухфакторную идентификацию, а также регулярно обновлять приложения.

Ранее президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский рассказал об инициативе по созданию системы учёта и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ).