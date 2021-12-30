Президент АБР Лунтовский рассказал об инициативе по созданию системы анализа телефонного мошенничества

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Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский рассказал об инициативе по созданию системы учёта и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ).
Президент АБР Лунтовский рассказал об инициативе по созданию системы анализа телефонного мошенничества
  • © пресс-служба АБР

«Регуляторы со стороны государства — МВД, Роскомнадзор и Банк России — поддерживают создание подобной системы. Мы подготовили техническое задание для СУАТМ и направили в ЦБ на рассмотрение. Надеюсь, что в начале 2022 года мы сможем приступить к детальному обсуждению и проработке платформы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ещё одна инициатива — блокировать средства на счёте потенциального мошенника до 25 дней, чтобы создать возможность наложения обеспечительных мер в судебном порядке.

Как напомнил Лунтовский, Банк России подготовил концепцию изменений в законодательство о национальной платёжной системе по борьбе с кибермошенничеством. Эксперт выразил надежду, что туда войдёт и это предложение.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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