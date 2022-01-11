Опрос: желаемая зарплата среднестатистического россиянина составляет 166 тысяч рублей

Россияне в среднем хотели бы получать около 166 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.

В Москве желаемый заработок мужчины составляет в среднем 201 тыс. рублей, женщины — 157 тыс. рублей.

В опросе приняли участие более семи тыс. человек старше 18 лет.

Ранее россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии.

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).