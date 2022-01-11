Опрос: желаемая зарплата среднестатистического россиянина составляет 166 тысяч рублей
- РИА Новости
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«В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.
В Москве желаемый заработок мужчины составляет в среднем 201 тыс. рублей, женщины — 157 тыс. рублей.
В опросе приняли участие более семи тыс. человек старше 18 лет.
Ранее россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии.
Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).