Исследование: стоимость обучения на первом курсе в вузах России за год выросла на 11%

Короткая ссылка
Средняя стоимость обучения на первом курсе в вузах России выросла на 11% за год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подготовленный НИУ ВШЭ мониторинг качества приёма в российские вузы за 2021 год.
Исследование: стоимость обучения на первом курсе в вузах России за год выросла на 11%
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Это обусловлено переориентацией платежеспособного спроса на вузы и программы более высокого качества (и, соответственно, более дорогие). Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, все реже — экономить на высшем образовании», — пояснил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его словам, «средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, вырос на 11% за один год и на 18% с 2019 года.

Ранее в Госдуме предложили установить предельно допустимые цены за обучение в вузах.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала эту идею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить