Исследование: стоимость обучения на первом курсе в вузах России за год выросла на 11%

Средняя стоимость обучения на первом курсе в вузах России выросла на 11% за год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подготовленный НИУ ВШЭ мониторинг качества приёма в российские вузы за 2021 год.

«Это обусловлено переориентацией платежеспособного спроса на вузы и программы более высокого качества (и, соответственно, более дорогие). Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, все реже — экономить на высшем образовании», — пояснил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его словам, «средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, вырос на 11% за один год и на 18% с 2019 года.

Ранее в Госдуме предложили установить предельно допустимые цены за обучение в вузах.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала эту идею.