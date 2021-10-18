Депутат Бессараб прокомментировала идею установить предельно допустимые цены за обучение в вузах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение установить предельно допустимые цены за обучение в вузах.

По словам депутата, в каждом вузе есть места на бюджетной основе, куда имеют возможность поступить те дети, которые хорошо сдали ЕГЭ.

«Год от года по поручению президента Российской Федерации количество бюджетных мест, особенно в регионах, постоянно растёт. Что касается коммерческого обучения, то здесь всё зависит от престижности вуза», — считает Бессараб.

Она добавила, что если после вуза почти 100% выпускников получают высокооплачиваемую и востребованную работу, то вуз старается повысить и оплату своих преподавателей.

«Как раз из этой платной составляющей складывается оплата приглашённых преподавателей, звёзд образовательного процесса, которые у нас очень достойно представлены в Российской Федерации. Я считаю, что платную основу регулировать не стоит. Это рынок», — заключила депутат.

Ранее депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин предложили определить потолок цен за обучение в российских вузах. В распоряжении RT оказалась копия письма на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.