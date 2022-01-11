Бастрыкин поставил на контроль расследование отравления суррогатным алкоголем в ХМАО

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Бастрыкин поставил на контроль расследование отравления суррогатным алкоголем в ХМАО
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. оперативно представить доклад о проведённых следственных действиях в рамках расследуемого уголовного дела по факту гибели восьми человек и госпитализации семи жителей Кондинского района (ч. 3 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

В настоящее время следствие изъяло спиртосодержащую продукцию и назначило ряд химических экспертиз.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по факту смерти восьми человек от отравления суррогатным алкоголем.

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