Бастрыкин поставил на контроль расследование отравления суррогатным алкоголем в ХМАО
- © sledcom.ru
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. оперативно представить доклад о проведённых следственных действиях в рамках расследуемого уголовного дела по факту гибели восьми человек и госпитализации семи жителей Кондинского района (ч. 3 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении на сайте СК России.
В настоящее время следствие изъяло спиртосодержащую продукцию и назначило ряд химических экспертиз.
Ранее стало известно, что сотрудники Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по факту смерти восьми человек от отравления суррогатным алкоголем.