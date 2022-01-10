Следователи завели дело по факту смерти восьми человек от отравления суррогатным алкоголем

Сотрудники следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту восьми человек от отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ХМАО.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщает пресс-служба.

По информации следствия, несколько жителей посёлка Кондинское Кондинского района ХМАО купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления скончались восемь человек.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Как ранее сообщил Следственный комитет, в Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным СК, все они купили нелицензионный алкоголь с водочной этикеткой «Родники Сибири».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.