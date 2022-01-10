Губернатор Орловской области сообщил о намерении отменить систему QR-кодов с 15 января
- РИА Новости
«Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение на региональном штабе, чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили», — заявил он в ходе обращения в Instagram.
По мнению Клычкова, до изменения ситуации с коронавирусом в регионе нет смысла сохранять систему QR-кодов.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил действовавшие ранее ограничения по времени работы кафе и ресторанов.