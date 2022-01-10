Иммунолог Крючков высказался о будущем пандемии

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался о будущем пандемии.
Иммунолог Крючков высказался о будущем пандемии
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«Да, в середине этого года, с конца весны, произойдёт глобальная стабилизация», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По мнению эксперта, речь не идёт об окончании пандемии, и это не значит, что коронавирусная инфекция сравнится по опасности с ОРВИ, но это будет значительно менее опасная история, чем в 2020—2021 годах.

«Всё зависит от наших действий, но пандемия, думаю, ещё будет года три тянуться», — спрогнозировал Крючков.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявили 15 830 случаев COVID-19.

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