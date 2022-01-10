Самолёт ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии

Самолёт Военно-космических сил России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии по запросу посольств этих европейских стран.

«Также самолётом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что самолёты Минобороны доставили на родину 146 россиян из Алма-Аты.

7 января сообщалось, что эвакуация граждан России из Байконура в связи с беспорядками в Казахстане не планируется. На вывозных рейсах город покинут те, кто намеревался улететь ранее.