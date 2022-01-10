Самолёт Минобороны доставил на родину 146 россиян из Алма-Аты
- РИА Новости
«Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что самолёты военно-транспортной авиации доставили накануне из Казахстана в Россию почти 1,5 тыс. россиян.
Ранее в ситуационно-кризисном центре российского МИД заявили, что самолёт Минобороны вернул в Россию 28 граждан страны из казахстанского Нур-Султана.