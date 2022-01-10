Суд в Петербурге арестовал имущество супруги совладельца «Рив Гош» Мейера

Суд в Петербурге наложил арест на имущество обвиняемой в мошенничестве Инны Мейер, супруги предпринимателя Августа Мейера.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер», — отметили в суде.

9 декабря районный суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест бизнес-партнёра владельца сети «Рив Гош» Елену Стрельцову, обвиняемую по делу о хищении.

Ранее суд отправил под арест владельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России по двум эпизодам. Ему вменяется мошенничество на суммы 1 млрд рублей и более 1,4 млрд рублей.