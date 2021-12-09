Суд арестовал бизнес-партнёра владельца «Рив Гош» Стрельцову по делу о хищении

Районный суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест бизнес-партнёра владельца сети «Рив Гош» Елену Стрельцову, обвиняемую по делу о хищении.

«Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елены Стрельцовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК», — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Стрельцову отправили под домашний арест на срок до 7 февраля 2022 года.

Своей вины она не признала.

Ранее суд отправил под арест владельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России по двум эпизодам. Ему вменяется мошенничество на суммы 1 млрд рублей и более 1,4 млрд рублей.