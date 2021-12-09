Суд арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера до 7 февраля
- РИА Новости
«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России, сроком по 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство об аресте владельца «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера.
Бизнесмен обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России по двум эпизодам. Ему вменяется мошенничество на суммы 1 млрд рублей и более 1,4 млрд рублей.