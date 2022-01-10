Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили около 1,5 миллиона гостей

Свыше 1,5 тыс. развлекательных программ провели в парках Московской области за время новогодних праздников. Участниками стали почти 1,5 млн жителей и гостей региона.

Популярными развлечениями были тюбинговые горки и новогодняя акция «Забег обещаний», передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Также гости посещали мастер-классы, ледовые шоу, спортивные мероприятия.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в парках работали резиденции Деда Мороза. Главным событием стали ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, которые собрали тысячи любителей фигурного катания.

Ранее стало известно, что в новогодние каникулы Сочи посетили более 270 тыс. человек.