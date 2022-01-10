Сбербанк профинансирует строительство 15 новых школ в российских регионах

Сбербанк профинансирует строительство 15 новых школ в нескольких регионах России, сообщается на сайте кредитной организации.

«Сбер профинансирует 15 концессионных проектов ООО «ПроШкола» по строительству новых школ в Республике Бурятия, Калужской, Белгородской и Самарской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма финансирования составит 7,3 млрд рублей.

Также сообщается, что уже подписаны соответствующие кредитные договоры.

20 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае планируют построить десять новых школ — восемь в рамках нацпроекта «Образование», а ещё две — по региональной программе «Социально-экономическое развитие».