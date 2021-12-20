В Краснодарском крае планируют построить 10 новых школ

Короткая ссылка
В Краснодарском крае планируют построить десять новых школ — восемь в рамках нацпроекта «Образование», а ещё две — по региональной программе «Социально-экономическое развитие».
В Краснодарском крае планируют построить 10 новых школ
  • © Официальный сайт администрации Краснодарского края

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Задача номер один — строить учебные заведения в густонаселённых микрорайонах крупных городов. Чтобы детям не приходилось ездить в другие районы или учиться в третью смену. Только в Краснодаре по нацпроекту «Образование» начинаем строить семь школ со сроком окончания в 2023 году. Ещё одну — в Горячем Ключе», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что все объекты планируется сдать в 2023 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить