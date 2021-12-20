В Краснодарском крае планируют построить 10 новых школ

В Краснодарском крае планируют построить десять новых школ — восемь в рамках нацпроекта «Образование», а ещё две — по региональной программе «Социально-экономическое развитие».

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Задача номер один — строить учебные заведения в густонаселённых микрорайонах крупных городов. Чтобы детям не приходилось ездить в другие районы или учиться в третью смену. Только в Краснодаре по нацпроекту «Образование» начинаем строить семь школ со сроком окончания в 2023 году. Ещё одну — в Горячем Ключе», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что все объекты планируется сдать в 2023 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года.