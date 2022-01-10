Автоэксперт Кадаков высказался о роли закона об уголовном наказании для водителей-лихачей

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал вступивший в России в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.

Кадаков подчеркнул, что проблема с водителями-лихачами «большая в целом по стране».

Он также выразил мнение, что новый закон сыграет определённую роль, поскольку, как отметил эксперт, «когда над головой висит дамоклов меч, многих это пугает».

«Вся эта статья работает только при живом взаимодействии с ГИБДД, при составлении живых протоколов на реального водителя... Надо быть лишённым прав, в период лишения ездить без головы, надо попасться инспектору ГИБДД или патрулю... На условную Мару Багдасарян это подействовало бы. Если бы тогда действовал этот закон, то тогда её бы смело оштрафовали на другие деньги, а возможно, дали бы срок. На такие крайние варианты демонстративного неуважения к обществу и к закону, наверное, эта статья подействует», — пояснил собеседник

Ранее сообщалось, что в России с 10 января вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.