Психолог Хорс рассказал, как подготовиться к выходу на работу после праздников

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Анастасия Белоусова
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как подготовиться к выходу на работу после праздников.

Как считает психолог, для тех, кто действительно отдыхал в праздники, выход даже на нелюбимую (тяжёлую и рутинную) работу гораздо легче, чем для тех, кто пьянствовал, переедал и проводил время перед телевизором.

По его словам, люди, побывавшие в путешествии, или те, кто регулярно гулял на свежем воздухе, готовы выйти на работу, потому что они «действительно отдохнули».

Он отметил, что многие «каждый день пили, сидели дома и переедали», вследствие чего «не отдохнули, а ещё больше нагрузились».

Хорс также рассказал, что психологическая подготовка перед выходом на работу нужна тем, кого не устраивает их занятие.

«Что делать тем, у кого работа не является важным и любимым делом? Тут важно поменять оценку самого факта, что работа не является чем-то воодушевляющим. Наше общество сейчас накачивают социальной программой, что работа обязательно должна быть в удовольствие. Если работа не в удовольствие, то либо ты плохой, либо надо всё бросать и менять. Вот это приводит к тому, что люди начинают к своей работе относиться сверхтребовательно», — заключил психолог.

Он добавил, что «большинство занятий трудовых в большей степени сопряжены с рутинной деятельностью, с конкуренцией».

«Если мы требуем идеальную работу, то мы, по сути, инфантильно фантазируем и реальность для нас серая и болезненная... А если человек не требует от работы, чтобы она была идеальной, реалистично относится к миру, то это приводит к тому, что он выходит на работу спокойно», — уточнил собеседник RT.

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