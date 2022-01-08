В Башкирии 11 человек попали в больницу, надышавшись хлором в бассейне

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В Башкирии 11 человек попали в больницу после того, как надышались хлором в одном из бассейнов.

«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что 11 человек, предварительно, надышались хлором в с. Ясная Поляна Иглинского района по ул. Хвойная, 2 в банном комплексе «Домашний», — приводит ТАСС сообщение республиканского ГУ МЧС.

Отмечается, что все 11 человек госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации, девять человек — в токсикологическом отделении.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора.

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