В Башкирии 11 человек попали в больницу, надышавшись хлором в бассейне

В Башкирии 11 человек попали в больницу после того, как надышались хлором в одном из бассейнов.

«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что 11 человек, предварительно, надышались хлором в с. Ясная Поляна Иглинского района по ул. Хвойная, 2 в банном комплексе «Домашний», — приводит ТАСС сообщение республиканского ГУ МЧС.

Отмечается, что все 11 человек госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации, девять человек — в токсикологическом отделении.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили дело по факту отравления девяти детей парами хлора.