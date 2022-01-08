В Оренбургской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

В результате отравления угарным газом в Оренбургской области погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 08:15 (06:15 мск) поступило сообщение об отравлении угарным (газом. — RT) в Адамовском районе в посёлке Адамовка. В результате происшествия погибли четыре человека: два юноши 2006 года рождения, один — 2003 года рождения, один — 2000 года рождения», — приводит сообщение ТАСС.

Тела погибших нашли в заведённом автомобиле ВАЗ-2112.

Ранее стало известно, что в Ивановской области возбудили дело после гибели четырёх человек от отравления газом.