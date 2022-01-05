В Ивановской области возбудили дело после гибели четырёх человек от отравления газом

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Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек в городе Тейково Ивановской области. Предварительной причиной их смерти является отравление угарным газом.
В Ивановской области возбудили дело после гибели четырёх человек от отравления газом
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Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«По факту обнаружения тел четверых человек возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. 

Для выявления обстоятельств происшествия назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Ранее полиция обнаружила четыре тела в квартире жилого дома в Ивановской области.

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