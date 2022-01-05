В Ивановской области возбудили дело после гибели четырёх человек от отравления газом

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек в городе Тейково Ивановской области. Предварительной причиной их смерти является отравление угарным газом.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«По факту обнаружения тел четверых человек возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом.

Для выявления обстоятельств происшествия назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Ранее полиция обнаружила четыре тела в квартире жилого дома в Ивановской области.