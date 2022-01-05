В Ивановской области возбудили дело после гибели четырёх человек от отравления газом
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Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
«По факту обнаружения тел четверых человек возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом.
Для выявления обстоятельств происшествия назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Ранее полиция обнаружила четыре тела в квартире жилого дома в Ивановской области.