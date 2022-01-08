Кинолог Голубев дал совет по кормлению собак во время новогодних праздников
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«В качестве лакомств подойдут домашние бездрожжевые галеты на воде и без соли, отварное мясо курицы или индейки, сушеные сердечки или кусочки лёгкого, которые можно приобрести в зоомагазине», — цитирует Голубева РИА Новости.
Он также напомнил, что собак не следует кормить едой с праздничного стола, поскольку это может привести к возникновению проблем с ЖКТ или аллергии у животного.
Ранее диетологи Михаил Гинзбург и Дарья Русакова в беседе с URA.RU дали советы по питанию в зимнее время.