Кинолог Голубев дал совет по кормлению собак во время новогодних праздников

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Во время новогодних праздников не следует кормить собаку едой с праздничного стола. Вместо этого животного можно угостить отварным мясом курицы или индейки, советовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Кинолог Голубев дал совет по кормлению собак во время новогодних праздников
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«В качестве лакомств подойдут домашние бездрожжевые галеты на воде и без соли, отварное мясо курицы или индейки, сушеные сердечки или кусочки лёгкого, которые можно приобрести в зоомагазине», — цитирует Голубева РИА Новости.

Он также напомнил, что собак не следует кормить едой с праздничного стола, поскольку это может привести к возникновению проблем с ЖКТ или аллергии у животного.

Ранее диетологи Михаил Гинзбург и Дарья Русакова в беседе с URA.RU дали советы по питанию в зимнее время.

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