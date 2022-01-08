Врач Руженцова назвала редкими изменения вкуса и запаха при инфицировании «омикроном»

Заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» редко жалуются на изменения вкуса и запаха. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В случаях заражения вариантом «омикрон» характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у дельты».