Вирусолог Жемчугов: в России не ожидается роста заболеваемости COVID-19 после праздников

После новогодних праздников в России не ожидается роста случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъёма заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Он также выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в течение 2022 года.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится в случае вакцинации 70% населения в течение шести месяцев.