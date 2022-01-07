Патриарх Кирилл высказался о возможных последствиях отказа женщин от деторождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что отказ женщин от деторождения приведёт к концу человеческой цивилизации.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о своём отношении к исследованиям по созданию «искусственной утробы».

По его словам, если отказ женщин от деторождения когда-нибудь произойдёт, то «это будет означать конец человека как человека разумного».

Патриарх считает, что это «будет означать в каком-то смысле конец человеческой цивилизации».

«Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством. Он пожелал мира и взаимопонимания в семьях, любви и благословения во всех делах и поступках.