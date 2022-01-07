Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством и пожелал мира и любви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством. Он пожелал мира и взаимопонимания в семьях, любви и благословения во всех делах и поступках.

«Обращаясь ко всем вам, хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас. Чтобы в семьях был мир и лад, а в сердцах была любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним — всем, кто нуждается в вашей поддержке и участии. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!» — сказал патриарх.

В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова. По традиции божественная литургия проводится и в храме Христа Спасителя.

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