В МЧС рассказали о ходе спасательной операции на месте посадки вертолёта в Башкирии

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В МЧС России по Башкирии рассказали о проведении поисково-спасательных работ на месте жёсткой посадки частного вертолёта.
В МЧС рассказали о ходе спасательной операции на месте посадки вертолёта в Башкирии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Спасатели приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с медиками центра медицины катастроф обнаружили вертолёт, совершивший жёсткую посадку, и с помощью ручного гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

При проведении спасательных работ задействовали 8 единиц техники и 25 сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии.

В результате происшествия один человек погиб и двое пострадали. Пострадавшие в результате аварии были госпитализированы.

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