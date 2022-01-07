В МЧС рассказали о ходе спасательной операции на месте посадки вертолёта в Башкирии

В МЧС России по Башкирии рассказали о проведении поисково-спасательных работ на месте жёсткой посадки частного вертолёта.

«Спасатели приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с медиками центра медицины катастроф обнаружили вертолёт, совершивший жёсткую посадку, и с помощью ручного гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

При проведении спасательных работ задействовали 8 единиц техники и 25 сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии.

В результате происшествия один человек погиб и двое пострадали. Пострадавшие в результате аварии были госпитализированы.