Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии

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Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку рядом с населённым пунктом Карагайкуль в Башкирии.
Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолёт совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

Уфимская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии погиб один член экипажа.

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