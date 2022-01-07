Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии

Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку рядом с населённым пунктом Карагайкуль в Башкирии.

Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолёт совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

Уфимская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии погиб один член экипажа.