Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии
- РИА Новости
Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолёт совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.
Уфимская транспортная прокуратура организовала проверку.
Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии погиб один член экипажа.