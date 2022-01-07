В СК подтвердили гибель одного человека в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии

Один человек погиб и двое пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии. Об этом сообщает центральное межрегиональное управление СУ СК на транспорте.

«По предварительным данным, 6 января 2022 года около 23:20 (мск. — RT) вертолёт марки AS350, бортовой номер RA-07219, совершил жёсткую посадку вблизи населённого пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека, два из них травмированы, один погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Следствием организована проверка для выяснения обстоятельств происшествия.

Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии.