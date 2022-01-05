Грушко рассказал, что точная повестка заседания Совета Россия — НАТО не обсуждается

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Точная повестка заседания Совета Россия — НАТО 12 января не обсуждается, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или быть в составе тех людей, которые будут приглашены на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняло решение остановить всю деятельность Совета Россия — НАТО, кроме политдиалога», — цитирует Грушко РИА Новости.

Российская сторона сформирует делегацию на предстоящие переговоры, исходя из собственного представления о вопросах для обсуждения, пояснил он.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе заседания Совета Россия — НАТО 12 января будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.

Ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

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