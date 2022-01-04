Роспотребнадзор высказался об опасности обнаруженного во Франции штамма коронавируса

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Роспотребнадзор заявил, что новый вариант коронавируса B.1.640.2, обнаруженный на юге Франции, не представляет особого интереса.
Роспотребнадзор высказался об опасности обнаруженного во Франции штамма коронавируса
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Как отметили в ведомстве, данный вариант COVID-19 «не получил никакого распространения».

«Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года... Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

4 января СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций. При этом в ВОЗ указали, что наблюдают за этим штаммом с ноября.

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями»  прокомментировал данные об этом штамме.

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