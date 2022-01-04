СК возбудил дело по факту отравления двух человек угарным газом в Тульской области

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Ефремовском районе Тульской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц)», — говорится в сообщении. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов. Ранее в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области погибли три человека.