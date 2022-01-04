Депутат Госдумы Шеремет предрёк Зеленскому суд в случае агрессии Украины в отношении Крыма
- РИА Новости
«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс,.. то самого украинского президента (ждёт. — RT) международный трибунал», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что армию Украины будет ожидать «незавидная участь» в качестве военнопленных.
Шеремет напомнил, что в 2014 году порядка 80% украинских военных, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины проводят учения вблизи границы с Крымом.
В ноябре Шеремет заявил, что полуостров обладает надёжной обороной.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.