Депутат Госдумы Шеремет предрёк Зеленскому суд в случае агрессии Украины в отношении Крыма

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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в случае агрессии Украины в отношении российского полуострова украинского президента Владимира Зеленского ждёт «международный трибунал».
Депутат Госдумы Шеремет предрёк Зеленскому суд в случае агрессии Украины в отношении Крыма
  • РИА Новости

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс,.. то самого украинского президента (ждёт. — RT) международный трибунал», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что армию Украины будет ожидать «незавидная участь» в качестве военнопленных.

Шеремет напомнил, что в 2014 году порядка 80% украинских военных, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины проводят учения вблизи границы с Крымом.

В ноябре Шеремет заявил, что полуостров обладает надёжной обороной.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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