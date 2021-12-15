Украинские военные проводят учения вблизи границы с Крымом

Вооружённые силы Украины проводят учения вблизи границы с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минобороны.

«Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в манёврах принимают участие противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения, размещённые на границе с Крымом.

В ноябре депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что полуостров обладает надёжной обороной.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.