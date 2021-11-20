Депутат Шеремет назвал надёжной оборону Крыма
- РИА Новости
«Крым надёжно защищён. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров», — приводит РИА Новости его слова.
Шеремет усомнился в том, что «американцы станут лезть на рожон».
«Для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками», — добавил депутат.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider выразил мнение, что американская армия «готовится к прорыву» российской обороны в Крыму. Свои выводы он сделал, исходя из отчёта Командования специальных операций США, пишет агентство.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.