Депутат Шеремет назвал надёжной оборону Крыма

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что полуостров обладает надёжной обороной.
Депутат Шеремет назвал надёжной оборону Крыма
  • РИА Новости

«Крым надёжно защищён. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров», — приводит РИА Новости его слова.

Шеремет усомнился в том, что «американцы станут лезть на рожон».

«Для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками», — добавил депутат.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider выразил мнение, что американская армия «готовится к прорыву» российской обороны в Крыму. Свои выводы он сделал, исходя из отчёта Командования специальных операций США, пишет агентство.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить