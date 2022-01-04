Онколог Расулов назвал три правила профилактики рака

Руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра «Лапино-2» Арсен Расулов перечислил правила профилактики онкозаболеваний.

О них он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Прежде всего, специалист напомнил о вреде курения — оно увеличивает риск возникновения рака лёгкого, который развивается у каждого пятого курильщика.

Он также отметил, что, несмотря на то что 100% взаимосвязи между раком и питанием пока не выявлено, доказано, что постоянное употребление слишком острых, горячих и копчёных продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника.

Наконец, специалист советует избегать активного солнца. Длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы — самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований.

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