В МИД России не рассматривают Африку как площадку противостояния с другими странами

Короткая ссылка
Директор департамента Африки российского МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими государствами.
В МИД России не рассматривают Африку как площадку противостояния с другими странами
  • РИА Новости

«Мы не рассматриваем Африку в качестве арены противостояния России с кем бы то ни было», — рассказал  Ткаченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, Африка воспринимается властями России как континент, на котором возможно разворачивание  сотрудничества с африканскими партнёрами и взаимодействие с Евросоюзом, Китаем и другими странами.

«Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние», — резюмировал Ткаченко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с высоким представителем председателя комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуном Обасанджо, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

В ноябре спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в рамках встречи с замминистра иностранных дел ЮАР Алвином Ботесом обсудил борьбу с терроризмом в Африке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить