В МИД России не рассматривают Африку как площадку противостояния с другими странами
- РИА Новости
«Мы не рассматриваем Африку в качестве арены противостояния России с кем бы то ни было», — рассказал Ткаченко в беседе с РИА Новости.
По его словам, Африка воспринимается властями России как континент, на котором возможно разворачивание сотрудничества с африканскими партнёрами и взаимодействие с Евросоюзом, Китаем и другими странами.
«Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние», — резюмировал Ткаченко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с высоким представителем председателя комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуном Обасанджо, находящимся в Москве с рабочей поездкой.
В ноябре спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в рамках встречи с замминистра иностранных дел ЮАР Алвином Ботесом обсудил борьбу с терроризмом в Африке.