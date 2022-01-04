В МИД России не рассматривают Африку как площадку противостояния с другими странами

Директор департамента Африки российского МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими государствами.

«Мы не рассматриваем Африку в качестве арены противостояния России с кем бы то ни было», — рассказал Ткаченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, Африка воспринимается властями России как континент, на котором возможно разворачивание сотрудничества с африканскими партнёрами и взаимодействие с Евросоюзом, Китаем и другими странами.

«Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние», — резюмировал Ткаченко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с высоким представителем председателя комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуном Обасанджо, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

В ноябре спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в рамках встречи с замминистра иностранных дел ЮАР Алвином Ботесом обсудил борьбу с терроризмом в Африке.