Богданов обсудил с замглавы МИД ЮАР борьбу с терроризмом в Африке

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в рамках встречи с замминистра иностранных дел ЮАР Алвином Ботесом обсудил борьбу с терроризмом в Африке.

Стороны обсудили задачи по консолидации усилий в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также по урегулированию кризисов и конфликтов в Африке.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития российско-южноафриканских традиционно дружественных отношений с акцентом на укрепление внешнеполитической координации и взаимодействия, в том числе в рамках ООН и БРИКС», — сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Богданов провёл встречу с министром торговли и промышленности ЮАР Ибрагимом Пателем, в ходе которой стороны обсудили перспективы наращивания многопланового взаимовыгодного российско-южноафриканского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Ранее Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом аль-Ахмедом.