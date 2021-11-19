Богданов обсудил с замглавы МИД ЮАР борьбу с терроризмом в Африке

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в рамках встречи с замминистра иностранных дел ЮАР Алвином Ботесом обсудил борьбу с терроризмом в Африке.
Богданов обсудил с замглавы МИД ЮАР борьбу с терроризмом в Африке
  • © МИД России

Стороны обсудили задачи по консолидации усилий в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также по урегулированию кризисов и конфликтов в Африке.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития российско-южноафриканских традиционно дружественных отношений с акцентом на укрепление внешнеполитической координации и взаимодействия, в том числе в рамках ООН и БРИКС», — сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Богданов провёл встречу с министром торговли и промышленности ЮАР Ибрагимом Пателем, в ходе которой стороны обсудили перспективы наращивания многопланового взаимовыгодного российско-южноафриканского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Ранее Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом аль-Ахмедом.

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