Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «в ходе состоявшейся беседы были обстоятельно обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей с акцентом на развитие взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах».
«Затрагивались также ключевые аспекты складывающейся ситуации на Ближнем Востоке. При этом констатировалась необходимость продолжения плотной координации между Москвой и Эр-Риядом в интересах урегулирования региональных конфликтов и кризисов, включая выработку эффективных путей обеспечения устойчивой стабилизации обстановки в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.