Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом аль-Ахмедом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе состоявшейся беседы были обстоятельно обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей с акцентом на развитие взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах».

«Затрагивались также ключевые аспекты складывающейся ситуации на Ближнем Востоке. При этом констатировалась необходимость продолжения плотной координации между Москвой и Эр-Риядом в интересах урегулирования региональных конфликтов и кризисов, включая выработку эффективных путей обеспечения устойчивой стабилизации обстановки в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.