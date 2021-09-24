Лавров провёл переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Глава МИД России Сергей Лавров на полях 76-й Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.

«Значительное внимание было уделено укреплению координации между Россией и Саудовской Аравией по широкому спектру вопросов международной и региональной проблематики, включая положение дел в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива», — приводит ТАСС сообщение российского МИД.

Отмечается, что стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества, которое придаст взаимодействию Москвы и Эр-Рияда «характер стратегического партнёрства».

Ранее стало известно, что Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили развитие ситуации в Афганистане, Ливии и вокруг иранской ядерной сделки.