В МИД России рассказали о темах переговоров Лаврова с французским коллегой

В российском МИД рассказали о темах переговоров министров иностранных дел России и Франции Сергея Лавров и Жан-Ива Ле Дриана.

«Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили готовность «совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности» в Афганистане, в том числе в рамках Совбеза ООН.

«Проведён обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — добавили в МИД.

Кроме того, министры обсудили региональные темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее стало известно, что Лавров провёл на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН встречу с Ле Дрианом.