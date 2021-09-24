В МИД России рассказали о темах переговоров Лаврова с французским коллегой

Короткая ссылка
В российском МИД рассказали о темах переговоров министров иностранных дел России и Франции Сергея Лавров и Жан-Ива Ле Дриана.
В МИД России рассказали о темах переговоров Лаврова с французским коллегой
  • © МИД России

«Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили готовность «совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности» в Афганистане, в том числе в рамках Совбеза ООН.

«Проведён обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — добавили в МИД.

Кроме того, министры обсудили региональные темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее стало известно, что Лавров провёл на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН встречу с Ле Дрианом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить