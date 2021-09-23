Лавров встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, передаёт ТАСС.
Лавров встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом
  • © МИД России

Сообщается, что министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее продолжив общение без прессы.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, 22 сентября. У министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

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