Юрист Соловьёв рассказал о росте тарифов ЖКХ в российских регионах

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что тарифы ЖКХ в 2022 году вырастут примерно на 3,5—5% в соответствии с распоряжением правительства от 30.10.2021 «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год».

«Итоговый расчёт в одном населённом пункте может оказаться выше, чем в соседнем... Главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса», — рассказал агентству «Прайм» Соловьёв.

Уточняется, что в Москве рост тарифов ЖКХ составит 6%, а в Свердловской области в два раза ниже — 2,9%.

Рекордсменами роста станут Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Чечня и Татарстан, где тарифы вырастут более чем на 6%.

По словам юриста, размер взносов на капитальный ремонт для граждан, вероятно, останется на прежнем уровне.

В сентябре вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку россиян по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский ранее предупредил граждан о схемах мошенничества при оплате ЖКУ. Так, например, жильцы могут получить платёжные документы, внешне повторяющие реальные, но с другими реквизитами, и невнимательные граждане идут и оплачивают найденные в почтовом ящике квитанции.