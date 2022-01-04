Юрист Соловьёв рассказал о росте тарифов ЖКХ в российских регионах
«Итоговый расчёт в одном населённом пункте может оказаться выше, чем в соседнем... Главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса», — рассказал агентству «Прайм» Соловьёв.
Уточняется, что в Москве рост тарифов ЖКХ составит 6%, а в Свердловской области в два раза ниже — 2,9%.
Рекордсменами роста станут Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Чечня и Татарстан, где тарифы вырастут более чем на 6%.
По словам юриста, размер взносов на капитальный ремонт для граждан, вероятно, останется на прежнем уровне.
В сентябре вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку россиян по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский ранее предупредил граждан о схемах мошенничества при оплате ЖКУ. Так, например, жильцы могут получить платёжные документы, внешне повторяющие реальные, но с другими реквизитами, и невнимательные граждане идут и оплачивают найденные в почтовом ящике квитанции.