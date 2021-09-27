«Известия»: в России поручили усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку россиян по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом сообщают «Известия».

Соответствующее поручение было направлено в адрес Минстроя, Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и ФАС.

Согласно тексту документа, имеющегося в распоряжении редакции, следует, что эти меры связаны с совершенствованием тарифного урегулирования — устанавливать цены предполагается исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Таким образом власти намерены сделать тарифы экономически обоснованными.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — заявили в аппарате вице-премьера.

В ФАС подтвердили поступление поручения правительства в ведомство. Главным исполнителем выступит Минстрой.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на взимание комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ.

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