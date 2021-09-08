В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете комиссий на оплату услуг ЖКХ

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Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на взимание комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ.
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете комиссий на оплату услуг ЖКХ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом в своём Telegram-канале сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Он отметил, что в 90% оплатить услуги по квитанции уже нельзя. Нилов обратил внимание на то, что в стране не просто растут тарифы, но ещё и при переводе денег гражданами начисляется дополнительная сумма к оплате.

«Просто бесплатно — никак. Просто так принято. Законодательно запрещаем взимание кредитными организациями, платёжными агентами, операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физлицами услуг ЖКХ. И отказ за перечисление средств в счёт оплаты таких услуг без комиссии — тоже под запрет», — заявил он.

Кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский ранее предупредил граждан о  схемах мошенничества при оплате ЖКУ. Так, например, жильцы могут получить платёжные документы, внешне повторяющие реальные, но с другими реквизитами, и невнимательные граждане идут и оплачивают найденные в почтовом ящике квитанции.

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