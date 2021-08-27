Юрист Нефедовский рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ

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Кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ.
Юрист Нефедовский рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Схема мошенничества по использованию поддельных квитанций в сфере ЖКХ очень популярна среди посторонних лиц, но и некоторые управляющие компании ею также не брезгуют», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, жильцы получают платёжные документы, внешне повторяющие реальные, но с другими реквизитами, и невнимательные граждане идут и оплачивают найденные в почтовом ящике квитанции.

Как отметил Нефедовский, следует быть бдительными и при ознакомлении со счетами, которые выставляют управляющие компании, поскольку может быть завышена стоимость коммунальных услуг или приписаны дополнительные расходы.

«Нередки и случаи преднамеренного банкротства управляющих компаний. Процедура банкротства инициируется недобросовестными УК после получения максимально возможной суммы денег с жильцов, проживающих на территории обслуживания УК», — сообщил эксперт.

Он добавил, что в последнее время самой распространённой схемой мошенничества в сфере ЖКХ стала оплата несуществующих долгов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о самых популярных способах, которые используют мошенники для обмана россиян.

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