Юрист Нефедовский рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ

Кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ.

«Схема мошенничества по использованию поддельных квитанций в сфере ЖКХ очень популярна среди посторонних лиц, но и некоторые управляющие компании ею также не брезгуют», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, жильцы получают платёжные документы, внешне повторяющие реальные, но с другими реквизитами, и невнимательные граждане идут и оплачивают найденные в почтовом ящике квитанции.

Как отметил Нефедовский, следует быть бдительными и при ознакомлении со счетами, которые выставляют управляющие компании, поскольку может быть завышена стоимость коммунальных услуг или приписаны дополнительные расходы.

«Нередки и случаи преднамеренного банкротства управляющих компаний. Процедура банкротства инициируется недобросовестными УК после получения максимально возможной суммы денег с жильцов, проживающих на территории обслуживания УК», — сообщил эксперт.

Он добавил, что в последнее время самой распространённой схемой мошенничества в сфере ЖКХ стала оплата несуществующих долгов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о самых популярных способах, которые используют мошенники для обмана россиян.