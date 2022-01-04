Глава Чувашии ревакцинировался от коронавируса
«Прошёл ревакцинацию «Спутником Лайт», — написал он в своём Telegram-канале.
Николаев добавил, что чувствует себя хорошо.
«Призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после вакцинации... пройти ревакцинацию», — подытожил он.
В ноябре губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ревакцинировался от коронавирусной инфекции.
Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.