Глава Чувашии ревакцинировался от коронавируса

Глава Чувашии Олег Николаев повторно вакцинировался от коронавирусной инфекции.

«Прошёл ревакцинацию «Спутником Лайт», — написал он в своём Telegram-канале.

Николаев добавил, что чувствует себя хорошо.

«Призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после вакцинации... пройти ревакцинацию», — подытожил он.

В ноябре губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ревакцинировался от коронавирусной инфекции.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.